Ein Fall für Zwei
Folge 13: Ayla
Herr Hikmet ist Türke, vom Scheitel bis zur Sohle ein Unternehmer im ImportExport in Frankfurt. Während seine Bindung an den Islam noch keine Risse aufweist, ist seine 18-jährige Tochter Ayla in westliches Fahrwasser geraten. Sie kleidet sich zwar nicht aufreizend, aber modisch, sieht im Fernsehen Videoclips und hat auch gegen einen Joint nichts einzuwenden. Am meisten entsetzt ihren Vater jedoch, dass sie sich mit dem jungen deutschen Abenteurer Arno eingelassen hat und nach den Regeln des Islam nicht mehr als Frau für den von ihm erkorenen Sohn einer angesehenen Familie in Dinar infrage kommt. Zunächst sieht es nur so aus, als ob Dr. Renz und Matula die hübsche Ayla suchen sollen, nachdem sie sich ihrem prügelnden Vater durch Flucht in das Wohnmobil von Arno entzogen hat. Schon bald sehen sich Matula und Dr. Renz in eine blutige Geschichte verwickelt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick