Ein Fall für Zwei
Folge 7: Tatzeit
Robert Schuster und Angelika Curtius arbeiten als Verkaufsteam für ein Unternehmen der Computerbranche. Privat leben sie in eheähnlicher Gemeinschaft im gleichen Haus - allerdings in verschiedenen Wohnungen. Zu mehr hat es wohl aufgrund der schon krankhaften Eifersucht Roberts nicht gereicht. Außerdem sind sie durch Auslandsreisen in verschiedene Himmelsrichtungen häufiger getrennt. Eines frühen Morgens wird Schuster von der Polizei aus dem Schlaf geklingelt und vorläufig festgenommen. Er steht unter dem dringenden Verdacht, einen seiner beiden Chefs erschossen zu haben. Zwischen Schuster und Freese war es am Vorabend zu einer heftigen Auseinandersetzung in dessen Büro gekommen, bei der Schuster gedroht hatte, ihn umzubringen. Schuster glaubt, dass Angelika auf einer Geschäftsreise mit Freese nach Paris auch außerdienstlich mit ihm verkehrt habe, zumindest hat er den sicher zutreffenden Eindruck, dass Angelika ihn betrügt. Obwohl Angelika ihrem Freund für die Tatzeit ein Alibi gibt, sieht Schuster einer Mordanklage entgegen. Er beauftragt Matula mit Recherchen über Dr. Heym, den Partner seines erschossenen Chefs. Matula findet bald interessante Einzelheiten über dessen geschäftliche und persönliche Zukunftspläne heraus.
