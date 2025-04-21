Ein Fall für Zwei
Folge 16: Tödliche Versöhnung
Magda Hofheimer ist eine kultivierte und vermögende Dame, die mit ihren 70 Jahren das Bedürfnis hat, Ordnung in ihrem Seelenleben zu schaffen. Sie sucht Dr. Renz auf und bittet ihn, Kontakt zu dem soeben aus der Haft entlassenen Eberhard Buck herzustellen. Sie sieht inzwischen auch in Buck ein Opfer ihrer Tochter Uta und möchte ihm, dem Mörder ihres einzigen Kindes, nach acht Jahren Haft finanziell unter die Arme greifen. Frau Hofheimer scheint sich vorzuwerfen, ihre Tochter zur Fortsetzung der Ehe mit Lorenz Vogt, dem etwas blassen Chefingenieur ihres Unternehmens, gezwungen zu haben, obwohl die zukünftige Alleinerbin Uta längst Eberhard Buck liebte. Nach Lektüre der zwischen ihnen geschriebenen Liebesbriefe will sie Buck um Verzeihung bitten. Bei dem von Renz vermittelten Gespräch zwischen Frau Hofheimer und Buck - an dem später auch sein Rivale Lorenz Vogt teilnimmt -, kommt es zu tödlichen Schüssen. Ist Buck während seiner Haft in schlechte Gesellschaft geraten?
