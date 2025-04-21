Ein Fall für Zwei
Folge 14: Kurz hinter Ankara
Kurz bevor Matula einmal ausspannen und an einem Drachenfliegerkurs teilnehmen will, bekommt er 1.500 Mark Honorar für seinen letzten Ermittlungsauftrag. Ehe er Frau Reimers die Adressen der beiden von ihr gesuchten - offenbar "grundsoliden" - Herren übergibt, fragt Matula nach dem Hintergrund seines Auftrages. Angeblich haben die beiden vor Jahren im Ausland Unfallflucht begangen. Wenige Tage später - nach einer unsanften Landung mit seinem Drachen - liest er in der Zeitung, dass einer der von ihm ermittelten Herren, Sportlehrer Fries, erschossen wurde. Grund genug, seinen Urlaub abzubrechen und mit Renz Kontakt aufzunehmen. Denn der Bankierssohn Rudolf Theysen, der zweite der von ihm ermittelten Herren, scheint sich in Lebensgefahr zu befinden.
