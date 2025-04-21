Ein Fall für Zwei
Folge 18: Caesars Beute
Walter Schröder, in Gangsterkreisen besser bekannt unter dem Namen Caesar, ist nach einer Reihe von unaufgeklärten Einbruchdiebstählen mit Hilfe des Undercover-Agenten Hauptkommissar Zander vor Gericht gebracht worden. Dr. Renz kann durch die eindeutige Beweislage und die Aussage von Zander wenig für seinen Mandanten Schröder tun. Mildernde Umstände kann er allein dadurch geltend machen, dass Renz die zwielichtige Rolle Zanders bei der Vorbereitung des Überfalls auf das Spielcasino aufdeckt. Zander habe aus Erfolgsdruck die Pläne der Sicherungsanlage des Casinos besorgt und die Tat damit erst provoziert. Da Schröder dennoch zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt wird, andererseits Zanders Agenten-Karriere - die besondere Privilegien einschließt - zerstört worden ist, hat sich Renz gleich zwei Feinde geschaffen. Matula interessiert sich für die Belohnung von 10 Prozent für denjenigen, der Caesars Beute von 20 Millionen Mark wiederbringt. Bei der Beschattung von Zander, der ihn zur Beute "führen" soll, stößt Matula auf einen kräftigen jungen Herrn, der offensichtlich Kontakt zu Zander hat und identisch ist mit jenem Motorradfreund, der ihm kürzlich am Rande eines Moto-Cross-Rennens seine Freundin Cleo "ausgespannt" hat. Nachdem Matula von Zander niedergeschlagen worden ist, lernt er auch den Namen des ihm verdächtig erscheinenden Subjekts kennen. Es ist Rechtsanwalt Dr. Rainer Franck. Unterdessen hat Renz überraschend Besuch bekommen, und zwar von Julia, der hübschen Tochter seiner Studentenliebe Anna Suskowitsch, die vor drei Wochen Selbstmord begangen haben soll. Gerührt von der unerwarteten Besucherin tappt er in eine Falle. Offensichtlich läuft gegen ihn ein Komplott. Staatsanwalt Dietz und Hauptkommissar Stark können dem Haftrichter bald Beweise vorlegen, die Renz ins Gefängnis bringen und ihn zwingen, selbst einen Anwalt zu nehmen.
