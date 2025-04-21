Ein Fall für Zwei
Folge 5: Zorek muß schießen
Der vor drei Jahren wegen Wertpapierschwindel verurteilte Dieter Zorek kann nach Verbüßung einer Haftstrafe nicht mehr mit der Hilfe seiner Lebensgefährtin Claudia Wendorf rechnen, obwohl er mit ihr einen achtjährigen Sohn hat. Mit einer neuen Hiobsbotschaft wendet er sich deshalb an seinen Anwalt Dr. Renz. Zorek hat sich durch Manipulation der Alarmanlage eines Großmarkts zum Komplizen eines großangelegten Einbruchdiebstahls gemacht. Ein Mitwisser erpresst ihn, einen "Auftrag" auszuführen. Aus Furcht, wieder zurück ins Gefängnis zu müssen, seine "Familie" dadurch endgültig zu verlieren, und gelockt von einer Anzahlung, hat er sich auf diese Erpressung zunächst eingelassen. Erst als sich die wahre Natur des Auftrags herausstellte, bekam er "kalte Füße". Er soll Thea Bork, die Erbin eines Verlags für Kundenzeitschriften, erschießen, die gerade in einem Mordprozess als Belastungszeugin auftritt. Als Zoreks Sohn am Spielplatz in den Wagen eines ihm offensichtlich bekannten Mannes einsteigt, Claudia mit Einschaltung der Polizei droht und der Erpresser behauptet, Zoreks Sohn in seiner Wohnung zu haben, fasst Zorek einen Entschluss.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick