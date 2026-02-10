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Ein Schloss am Wörthersee

FilmgoldStaffel 1Folge 10vom 10.02.2026
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Mr. Charly aus L.A.

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Ein Schloss am Wörthersee

Folge 10: Mr. Charly aus L.A.

51 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Im Schloss Velden sucht Bob Sager Zuflucht vor seinen zahlreichen Gläubigern. Retten könnte ihn sein Bruder Charlie, der es in Amerika zu Reichtum gebracht hat. Doch der lässt auf sich warten. Da hat Ida eine Idee: Bob Sager soll selbst in die Rolle des Charly Sayer schlüpfen und große Sprüche klopfen umso die Gläubiger zu beruhigen. Ida hingegen wird seine Sekretärin.

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Ein Schloss am Wörthersee

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