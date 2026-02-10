Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ein Schloss am Wörthersee

FilmgoldStaffel 1Folge 8vom 10.02.2026
Der Pechvogel

Der PechvogelJetzt kostenlos streamen

Ein Schloss am Wörthersee

Folge 8: Der Pechvogel

51 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Der Direktor des Spielcasinos Velden hat Sorgen. Eine schwarzhaarige,langbeinige Traumfrau namens Marion wird auf Fahndungsfotos der Polizei gesucht. Und eben eine solche Frau, auch noch mit dem Namen Marion, ist Gast im Schloss Velden. Sie schließt sich Erwin an, einem wahren Pechvogel: er fällt beim Aussteigen aus dem Zug, wird am Bahnhof vergessen. Und als Erwin mit Marion zusammen das Spielcasino besucht und den Einarmigen Banditen bedient, schrillen die Alarmglocken.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Schloss am Wörthersee
Filmgold

Ein Schloss am Wörthersee

Alle 1 Staffeln und Folgen