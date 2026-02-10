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Ein Schloss am Wörthersee

FilmgoldStaffel 1Folge 2vom 10.02.2026
Ein Dinner für zwei

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Ein Schloss am Wörthersee

Folge 2: Ein Dinner für zwei

49 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Das Zimmermädchen Ida (Julia Biedermann) ist verwirrt. Ein Gast des Schlosshotels hat sich als ihr unehelicher Vater zu Erkennen gegeben. Und tatsächlich scheint sie ein innere Verwandtschaft mit dem exzentrischen Versicherungsdirektor Harry Weber (Georg Thomalla) zu verbinden. Um ihre Familienverhältnisse zu klären, verabreden sich die beiden zum Abendessen. Das „Dinner für zwei“ wird zu einer turbulenten Veranstaltung, als drei von Idas Verehrern aufkreuzen: Ihr Verlobter, ein „Ex“ und der Hotelchef Lennie (Roy Black) haben ebenfalls beschlossen, ein paar Beziehungsfragen anzusprechen. Glücklicherweise gelingt es Harry, auch in schwierigen Verhandlungssituationen den Überblick zu wahren.

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