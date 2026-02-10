Staffel 1Folge 5vom 10.02.2026
Das FitnesscenterJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 5: Das Fitnesscenter
51 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Zwischen Lennie Berger und seinem früheren Direktor Rainer Jansen, der jetzt das Kurhotel Karnerhof leitet, ist der offene Krieg ausgebrochen. Beide haben sich um die Pacht des Kurhotels beworben und erwarten einen Beamten des Wiener Fremdenverkehrsamts, der ihre Häuser unter die Lupe nehmen soll. Entschlossen, die Konkurrenz für sich zu entscheiden, entwirft Jansen einen Schlachtplan, der auch die Bestechung des Hoteltesters einschließt. Als der Regierungsrat Müller im Kurhotel eintrifft, ist der Chef jedoch nicht ganz auf Draht. Er verwechselt Müller mit einem Spitzel, den die Crew des Schlosshotels bei ihm eingeschleust hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick