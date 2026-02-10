Staffel 1Folge 6vom 10.02.2026
Der SchönheitschirurgJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 6: Der Schönheitschirurg
50 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Kurarzt Dr. Falk fühlt sich nicht nur für das körperliche Wohlergehen seiner Patienten zuständig, mit Charme und Augenzwinkern kümmert er sich auch um das seelische Wohlbefinden der Damen. Es kommt, wie es kommen muss: Raquel verliebt sich Hals über Kopf in den Charmeur - und dieser hat von da an keine ruhige Minute mehr.
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