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Ein Schloss am Wörthersee

FilmgoldStaffel 1Folge 6vom 10.02.2026
Der Schönheitschirurg

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Ein Schloss am Wörthersee

Folge 6: Der Schönheitschirurg

50 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Kurarzt Dr. Falk fühlt sich nicht nur für das körperliche Wohlergehen seiner Patienten zuständig, mit Charme und Augenzwinkern kümmert er sich auch um das seelische Wohlbefinden der Damen. Es kommt, wie es kommen muss: Raquel verliebt sich Hals über Kopf in den Charmeur - und dieser hat von da an keine ruhige Minute mehr.

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