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Ein Schloss am Wörthersee

FilmgoldStaffel 1Folge 4vom 10.02.2026
Liebesgrüße aus Venedig

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Ein Schloss am Wörthersee

Folge 4: Liebesgrüße aus Venedig

50 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Veränderungen im Schlosshotel: Rainer Jansen (Manfred Lehmann) hat gekündigt und ist als Direktor bei einem konkurrierenden Haus eingestiegen. Auch das Zimmermädchen Ida (Julia Biedermann) hat sich einen besseren Job besorgt. Ihre neue Stellung im Casino erlaubt es ihr, mit Lennie Berger (Roy Black) auf gleicher Ebene zu verkehren. In Venedig kommen die beiden sich näher, und es scheint, als könne aus der Romanze eine feste Beziehung werden. Leider ist Lennies frühere Geliebte Krista (Julia Kent), eine Designerin, ebenfalls angereist. Und obwohl sie ihren Freund Sascha (Jürgen Hingsen) im Gefolge hat, denkt sie nicht daran, Lennie frei zu geben.

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