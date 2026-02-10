Liebesgrüße aus VenedigJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 4: Liebesgrüße aus Venedig
Veränderungen im Schlosshotel: Rainer Jansen (Manfred Lehmann) hat gekündigt und ist als Direktor bei einem konkurrierenden Haus eingestiegen. Auch das Zimmermädchen Ida (Julia Biedermann) hat sich einen besseren Job besorgt. Ihre neue Stellung im Casino erlaubt es ihr, mit Lennie Berger (Roy Black) auf gleicher Ebene zu verkehren. In Venedig kommen die beiden sich näher, und es scheint, als könne aus der Romanze eine feste Beziehung werden. Leider ist Lennies frühere Geliebte Krista (Julia Kent), eine Designerin, ebenfalls angereist. Und obwohl sie ihren Freund Sascha (Jürgen Hingsen) im Gefolge hat, denkt sie nicht daran, Lennie frei zu geben.
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