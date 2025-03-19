Eine wie keine
Folge 147: Episode 147
24 Min.Ab 6
Mark kämpft gegen Philip. Er überzeugt Alexandra davon, anstelle Philips selbst Verantwortung im Hotel zu übernehmen. Und um Philip besser im Auge zu behalten, nimmt Mark sogar einen Job als Page an! Die Situation zwischen den verhassten Brüdern eskaliert: Mark schwört, dass er Philip aufhalten wird, auch wenn es ihn alles kostet, was ihm lieb ist! Entsetzt wird Manu Zeuge dieser Worte ...
