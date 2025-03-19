Eine wie keine
Folge 112: Folge 112
24 Min.Ab 6
Manu bleibt stark und reißt sich Mark aus dem Herzen. Alexandra wird Mark gegenüber immer misstrauischer. Nach Philips Offenbarung von Marks Lebenslüge gibt sie nicht eher Ruhe, bis sie die Beweise dafür in Händen hält. Alexandra bricht entsetzt zusammen - Mark hat sie jahrelang belogen. Blind vor Rachsucht lässt sie sich mit Philip ein. Und wird dabei ausgerechnet von Manu in flagranti erwischt!
