Eine wie keine

Folge 114

SAT.1Staffel 1Folge 114
Folge 114

Eine wie keine

Folge 114: Folge 114

24 Min.Ab 6

Mark zieht es den Boden unter Füßen weg: Alexandra hat ihn betrogen - ausgerechnet mit Philip! Er fühlt sich verraten und verkauft und lässt seinen Frust an der armen Manu aus. Die hat jetzt endgültig die Schnauze voll. Schließlich wird Mark klar, dass Manu die einzig ehrliche Konstante in seinem Leben ist. Er bittet sie um Verzeihung und macht ihr ein unerwartetes Geständnis ...

