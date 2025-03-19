Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

SAT.1Staffel 1Folge 123
23 Min.Ab 6

Manu kann ihr Glück kaum fassen: Mark hat ihr eine E-Mail geschrieben! Doch seine Worte werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Manu ist irritiert. Schließlich ringt sie sich dazu durch und fordert ihn auf, endlich klar zu sagen, was er will: Jetzt ist Mark an der Reihe! Manu ahnt nicht, in wessen Posteingang die Email tatsächlich landet ...

