Eine wie keine

Episode 144

SAT.1Staffel 1Folge 144
Episode 144

Eine wie keine

Folge 144: Episode 144

23 Min.Ab 6

Julius ist mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen. Philip lässt ihn zurück, sichergehend, dass Julius stirbt und das Geheimnis um Marks Identität mit ins Grab nimmt. Elisabeth findet Julius und kann ihn in letzter Sekunde wiederbeleben! Als Julius aus dem Koma erwacht, will er nur eins: Mark sprechen. Julius nimmt Mark ein tiefgreifendes Versprechen ab. Dann stirbt er ...

