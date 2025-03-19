Eine wie keine
Folge 164: Episode 164
Die Teenager können Jessicas Peiniger endlich dingfest machen. Damit wird auch Moritz vom Verdacht der Körperverletzung befreit und aus der U-Haft entlassen. Jessica ist überglücklich. Da steht plötzlich Frederic vor ihr ... Manu und Toni haben sich geküsst! Manu hofft, nun endlich über Mark hinwegzukommen. Auch Mark nimmt für Alexandra von seiner Liebe zu Manu Abschied. Aber es tut unendlich weh.
