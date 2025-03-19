Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 177

SAT.1Staffel 1Folge 177
Folge 177: Episode 177

23 Min.Ab 6

Während Manu ein letztes Mal versucht, Karin zum gemeinsamen Kampf gegen den Sachs-Konzern zu bewegen, frohlockt Gina: Sie hat Karin als Informantin entlarvt. Da Philip Gina ohne Unterlass demütigt, sieht sie es gar nicht ein, diese Information an ihn weiterzugeben. Aber es gibt einen anderen, der sich sicher erkenntlich zeigt, wenn er erfährt, wer seinen Konzern in Verruf bringt: Adrian Sachs!

SAT.1
