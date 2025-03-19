Eine wie keine
Folge 209: Episode 209
24 Min.Ab 6
Mark muss erkennen, dass er Manu nicht aus ihrem Glück reißen darf. Denn als er bei ihr vor der Tür steht, um ihr seine Liebe zu gestehen, öffnet sie ihm - im Brautkleid! Und so bietet Mark Manu an, ihr bei den Hochzeitsvorbereitungen zu helfen. Doch beim gemeinsamen Planen der Feier knistert es zwischen beiden. Manu hält es nicht mehr aus: Sie fleht Mark an, sie ein für alle Mal freizugeben.
