Eine wie keine

Folge 31

SAT.1Staffel 1Folge 31
Folge 31: Folge 31

25 Min.Ab 6

Manu kann sich auf einen lustigen Nachmittag mit ihrer Freundin Eva freuen. Doch davor muss sie erst noch ihre Schicht im Hotel ableisten. Zu ihrer guten Laune trägt zudem bei, dass sie sich wieder mit Hoteldirektor Mark Braun vertragen hat. Doch das soll erneut nur von kurzer Dauer sein, als Manu ein Versöhnungsgespräch zwischen Mark und seiner Verlobten Alexandra Aden sprengt ...

