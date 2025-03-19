Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 44

SAT.1Staffel 1Folge 44
Folge 44: Folge 44

24 Min.Ab 6

Manu ist fest davon überzeugt, dass Gandhi sich auf dem Golfplatz vergiftet hat. Als ein Anwohner erzählt, dass sich auf dem Gelände früher eine NVA-Munitionsfabrik befand, hat Manu endlich etwas in der Hand, um den Imbiss ihrer Freunde zu retten und Mark vor einem großen Fehler zu bewahren. Doch Philip setzt sie unter Druck: Wenn Manu Mark warnt, wird Philip den Imbiss für immer schließen ...

