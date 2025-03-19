Eine wie keine
Folge 54: Folge 54
23 Min.Ab 6
Manu glaubt, ihr stünde ein Date mit Mark bevor. Doch Mark bringt einen unerwarteten Gast mit: Frau Schwarz vom Jugendamt! Manus Seifenblase zerplatzt. Schnell wird jedoch klar, dass Mark Frau Schwarz bestellt hat, um die Entstehung der Zeitungsbilder aufzuklären: Charmant setzt er sich für Manu und Daniel ein - und schafft es schließlich, Frau Schwarz milde zu stimmen. Manu ist gerührt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick