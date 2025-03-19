Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 78

SAT.1Staffel 1Folge 78
Folge 78

24 Min.Ab 6

Mark erfährt Zuspruch von Manu: Sie bestärkt ihn darin, sich aufrichtig mit seiner Mutter zu versöhnen. Mark nimmt den Ratschlag dankbar an und schafft es, Ingrid ehrlich gegenüberzutreten. Derweil hat Lindi die Nase voll vom Familienstress: Sie beschließt, Ralf zu verlassen! Manu beginnt allmählich, von einer gemeinsamen Zukunft mit Knut zu träumen. Alexandra erfährt, dass Mark bei Manu war ...

