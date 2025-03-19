Eine wie keine
Folge 98: Folge 98
23 Min.Ab 6
Mark offenbart Manu seine wahre Herkunft - und die ist Manus Welt näher als geahnt. Auf einmal scheint er für Manu greifbar. Doch der Moment währt nur kurz: Manu erkennt, dass Mark Alexandra um Millionen betrügt. Damit konfrontiert, fährt der sofort seine Schutzmauern hoch: Vielleicht fühlt Manu sich in ihrer Bruchbude unter asozialen Nachbarn wohl - er gehört in eine andere Welt!
