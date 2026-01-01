Eine wie keine
Folge 99: Folge 99
24 Min.Ab 6
Um an Alexandras Geld zu kommen, geht Mark sogar soweit, die frische Versöhnung zwischen Julius und Alexandra zu torpedieren. Es kommt zum erneuten Streit zwischen Vater und Tochter - an dessen Ende Julius einen Zusammenbruch erleidet! Entsetzt kündigt Oliver Mark daraufhin die Freundschaft. Manu ist wütend und traurig zugleich. Mark kann ihr nur leid tun: Anscheinend weiß er nicht, was Liebe ist!
