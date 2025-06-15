Elementary
Folge 11: Die Botschaft
42 Min.Ab 12
Watsons neuer Job bei Del Gruner muss noch warten, als die Leiche einer jungen Frau gefunden wird. Sie wurde misshandelt und vergewaltigt. Alle Spuren deuten darauf hin, dass es derselbe Täter ist, der Kitty vor einigen Jahren in London festhielt. Obwohl Watson fürchtet, dass der Mann es wieder auf Kitty abgesehen hat, besteht sie darauf, an den Ermittlungen mitzuarbeiten. Bald kommt das Team Simon de Merville auf die Spur ...
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
