Folge 3: Wer gewinnt, stirbt
41 Min.Ab 12
Harlan Emple wird festgenommen. Der geniale Mathematiker hat eine Leiche gefunden und wird nun des Mordes verdächtigt. Harlan gehört zu Sherlocks Expertenzirkel und nahm gerade an einem mathematischen Rätsel-Wettbewerb teil, als er über den zunächst unbekannten Toten stolperte. Sherlock und Watson übernehmen die Ermittlungen. Wie sich herausstellt, ist das Opfer ebenfalls ein Teilnehmer des Wettbewerbs. Derweil findet Watson mehr über Kittys Vergangenheit heraus.
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
