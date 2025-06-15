Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Wer gewinnt, stirbt

sixxStaffel 3Folge 3
Wer gewinnt, stirbt

Wer gewinnt, stirbtJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 3: Wer gewinnt, stirbt

41 Min.Ab 12

Harlan Emple wird festgenommen. Der geniale Mathematiker hat eine Leiche gefunden und wird nun des Mordes verdächtigt. Harlan gehört zu Sherlocks Expertenzirkel und nahm gerade an einem mathematischen Rätsel-Wettbewerb teil, als er über den zunächst unbekannten Toten stolperte. Sherlock und Watson übernehmen die Ermittlungen. Wie sich herausstellt, ist das Opfer ebenfalls ein Teilnehmer des Wettbewerbs. Derweil findet Watson mehr über Kittys Vergangenheit heraus.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen