Die Muskatnuss-Verbindung
Elementary
Folge 7: Die Muskatnuss-Verbindung
42 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Watson nimmt einen neuen Fall an: Vor fünf Jahren verschwand Jessica Holder aus ihrer Wohnung - dort blieb nur der Duft von Muskat zurück, wie an den Orten, an denen in den Jahren zuvor fünf andere Frauen verschwanden. Sherlock mischt sich aus Langeweile in die Ermittlung ein und hat bald die Vermutung, dass es sich nicht um einen Serientäter handelt, wie der FBI-Agent Blake Tanner vermutet.
