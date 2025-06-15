Elementary
Folge 14: Die Zebra-Entführung
40 Min.Ab 12
Andrew ist an mit Schierling vergiftetem Kaffee gestorben, der für Watson bestimmt war. Die Spur führt zu Watsons Ex-Rivalin Elena March, die inzwischen im Gefängnis sitzt, doch das NYPD kann ihr nichts nachweisen. Sherlock widmet sich indes zwei aus dem Zoo gestohlenen Zebras - beide Tiere sollten in Kürze Nachwuchs bekommen. Unterstützung bekommt er dabei von Detective Bell. Der tierische Fall birgt einige Überraschungen für die Ermittler und den Zoodirektor.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
12
Copyrights:© CBS International Television
