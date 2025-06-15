Elementary
Folge 12: Die Eine, die entkam
42 Min.Ab 12
Kitty ist sich sicher, dass Watsons neuer Boss, Del Gruner, der Mann ist, der sie entführte und nun ein anderes Mädchen ermordete. Sherlock nimmt die Spur auf und Watson folgt ihm, nachdem Gruner sie überraschend feuert. Im Verhör streitet er alle Anschuldigungen ab, und obwohl er den Ermittlern höchst verdächtig erscheint, weisen nach wie vor alle verwertbaren Spuren der letzten Tat zu dem toten Simon de Merville. Dann stößt das Team offenbar auf eine weitere Überlebende ...
