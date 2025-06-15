Elementary
Folge 4: Bella
42 Min.Ab 12
Sherlock macht Bekanntschaft mit Bella: einer Software, die laut ihren Programmierern über eine einzigartige künstliche Intelligenz verfügt. Sherlock glaubt nicht, dass sie wirklich selbstständig denken kann, und versucht sie im Labor zu überführen. Das eigentliche Problem des Firmenchefs Edward Bornstein müssen indes Kitty und Watson lösen: Unbekannte Einbrecher haben Bella kopiert. Nachdem sie den vermeintlichen Täter gefunden haben, wird Edward getötet - offenbar von Bella.
Elementary
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
