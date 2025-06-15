Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Die unsichtbare Waffe

sixxStaffel 4Folge 2
Die unsichtbare Waffe

Elementary

Folge 2: Die unsichtbare Waffe

42 Min.Ab 12

In einem Neuro-Ökonomie-Labor werden während eines streng geheimen Experiments ein Proband und zwei Wissenschaftler erschossen. Watson und Sherlock hängen sich an den ermittelnden FBI-Agenten Gary Burke und kommen in dem verzwickten Fall bald besser voran als ihre Kollegen. Indes bietet Sherlocks Vater Morland an, dafür zu sorgen, dass sein Sohn und seine Partnerin wieder als Berater für das NYPD arbeiten dürfen.

sixx
