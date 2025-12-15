Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 13
Folge 13: Pilzkultur

42 Min.Ab 12

Nach dem Genuss halluzinogener Pilze sterben der berühmter Botanikprofessor Joseph Ballantine und fünf seiner Studenten. Sherlock ist davon überzeugt, dass jemand sie mit einem hochkonzentrierten Gift ermordet hat. Gemeinsam mit Watson nimmt er zunächst Ballantines Kollegen Alston C. Harper ins Visier. Die Pilze, aus denen das Gift gewonnen wurde, stammen allerdings aus der Zucht von Ballantines ehemaliger Studentin Charlotte König - auch sie wurde getötet ...

