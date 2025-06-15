Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Die Mistgabel im Heuhaufen

Staffel 4Folge 10
Die Mistgabel im Heuhaufen

Elementary

Folge 10: Die Mistgabel im Heuhaufen

42 Min.Ab 12

Dennis Hicks wird in seiner Wohnung erschossen. Er arbeitete für ein College, das auch entlassenen Straftätern eine Ausbildung verspricht. Für die Studiengebühren mussten die Bewerber jedoch hohe Schulden anhäufen. Lily Cooper, eine Mitarbeiterin, die diesen Skandal publik machen wollte, wird bald darauf ebenfalls ermordet. Holmes und Watson verdächtigen den Leiter des Colleges, Wilson Trager, hinter den Taten zu stecken. Sie können ihm jedoch zunächst nichts nachweisen ...

