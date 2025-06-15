Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Wer ist der maskierte Mann?

sixxStaffel 4Folge 14
Wer ist der maskierte Mann?

Folge 14: Wer ist der maskierte Mann?

42 Min.Ab 12

In Chinatown wurden drei Gangmitglieder erschossen. Zeugen wollen eine alte Frau am Tatort gesehen haben. Sherlock und Watson finden bald heraus, dass der Täter sich maskiert hatte. So hatte er die Opfer getäuscht, damit sie ihn in ihre Spielhalle ließen. Die Spur führt bald zu einem vermeintlichen Zeugen der Tat: Sven Eklund. Sherlock beschäftigt sich indes immer noch mit den Anschlag auf seinen Vater. Ausnahmsweise ist der Meisterdetektiv jedoch auf der falschen Fährte ...

