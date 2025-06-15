Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Mord Ex Machina

sixxStaffel 4Folge 9
Mord Ex Machina

Mord Ex MachinaJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 9: Mord Ex Machina

42 Min.Ab 12

Ein russischer Oligarch kommt bei einer Schießerei ums Leben. Kurz darauf sterben auch die beiden Todesschützen, nachdem jemand ihr Auto fernsteuerte und dann die Kontrolle darüber verlor. Holmes und Watson vermuten, dass die Tat etwas mit Waffengeschäften zu tun hat ... Indes kontaktiert Sherlocks Vater Morland Watson. Die ehemalige Ärztin soll ihm helfen, einen Ort zu finden, wo er für den Notfall eigene Blutkonserven einlagern kann.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen