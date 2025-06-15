Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Himmel und Hölle

sixxStaffel 4Folge 15
Himmel und Hölle

Himmel und HölleJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 15: Himmel und Hölle

41 Min.Ab 12

Die 76-jährige Rosalyn Graham stürzt vom Balkon ihrer Wohnung. Zunächst geht die Polizei von Selbstmord aus, doch Sherlock Holmes entdeckt schnell Ungereimtheiten, die darauf schließen lassen, dass sie heruntergestoßen wurde. Wie sich herausstellt, litt die Tote unter Demenz und hatte kürzlich ihr Testament geändert - demnach sollten nicht mehr ihre Kinder, sondern ihr Hund das Erbe bekommen. Doch war das das Mordmotiv? Watson lernt indes Captain Gregsons geheime Freundin kennen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen