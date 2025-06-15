Elementary
Folge 15: Himmel und Hölle
Die 76-jährige Rosalyn Graham stürzt vom Balkon ihrer Wohnung. Zunächst geht die Polizei von Selbstmord aus, doch Sherlock Holmes entdeckt schnell Ungereimtheiten, die darauf schließen lassen, dass sie heruntergestoßen wurde. Wie sich herausstellt, litt die Tote unter Demenz und hatte kürzlich ihr Testament geändert - demnach sollten nicht mehr ihre Kinder, sondern ihr Hund das Erbe bekommen. Doch war das das Mordmotiv? Watson lernt indes Captain Gregsons geheime Freundin kennen.
