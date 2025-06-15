Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Ein hoher Preis

sixxStaffel 4Folge 6
Ein hoher Preis

Ein hoher PreisJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 6: Ein hoher Preis

41 Min.Ab 12

Kurz nachdem ein Scharfschütze mitten in der Stadt scheinbar wahllos auf Menschen geschossen hat, taucht Morland Holmes bei seinem Sohn auf. Er weiß, wer der Täter ist: Pierre Gagnier. Morland will nicht als Quelle genannt werden, bietet Sherlock aber seine Hilfe bei den Ermittlungen an. Der geniale Detektiv macht sich mit seinem Vater auf die Suche nach dem Motiv und dem eigentlichen Ziel des Mörders, bei dem es sich um einen Auftragskiller handelt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen