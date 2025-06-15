Elementary
Folge 6: Ein hoher Preis
41 Min.Ab 12
Kurz nachdem ein Scharfschütze mitten in der Stadt scheinbar wahllos auf Menschen geschossen hat, taucht Morland Holmes bei seinem Sohn auf. Er weiß, wer der Täter ist: Pierre Gagnier. Morland will nicht als Quelle genannt werden, bietet Sherlock aber seine Hilfe bei den Ermittlungen an. Der geniale Detektiv macht sich mit seinem Vater auf die Suche nach dem Motiv und dem eigentlichen Ziel des Mörders, bei dem es sich um einen Auftragskiller handelt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren