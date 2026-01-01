Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die verschollenen Minensuchboote

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 1vom 25.01.2026
Die verschollenen Minensuchboote

Die verschollenen MinensuchbooteJetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 1: Die verschollenen Minensuchboote

45 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Mit frischen Informationen im Gepäck macht sich Josh Gates auf die Suche nach dem letzten Ruheort von zwei Minensuchbooten aus dem Ersten Weltkrieg, die auf dem Weg zum Kampf gegen deutsche Minen im Atlantik verloren gingen. Das Unglück forderte 79 Menschenleben.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Alle 2 Staffeln und Folgen