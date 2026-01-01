Die Suche nach dem WikingerkönigJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 2: Die Suche nach dem Wikingerkönig
Folge 2
44 Min.
25.01.2026
Ab 12
Josh Gates geht auf Schatzsuche: Die Entdeckung eines geheimnisvollen goldenen Artefakts führt ihn auf eine Reise durch Skandinavien in die abgelegenen Wälder Nordeuropas, um die Grabstätte und das Vermögen von König "Blauzahn" zu finden.
