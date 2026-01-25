Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Suche nach dem weißen Jaguar

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 16vom 01.02.2026
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 16: Die Suche nach dem weißen Jaguar

44 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Auf seiner Suche nach der letzten Maya-Festung, dringt Josh Gates tief in den von Drogenkartellen kontrollierten Dschungel Mexikos vor. Er schließt sich einer Expedition an, die sich Schlangen, Spinnen und Jaguaren stellt, um das legendäre Sac Balam zu entdecken.

