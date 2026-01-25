Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 14vom 01.02.2026
Folge 14: Überfall in der Chuuk-Lagune (2)

45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Josh Gates stößt auf einen Augenzeugen, der Einzelheiten über die Hinrichtungen amerikanischer Soldaten in Pearl Harbor erzählt. Neue Informationen führen zu einer Entdeckung, die die Geschichte verändert: Das erste jemals aus dieser Schlacht geborgene US-Flugzeug.

