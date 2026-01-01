Auf der Suche nach der Heiligen StadtJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 4: Auf der Suche nach der Heiligen Stadt
45 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Josh Gates sucht nach einer verlorenen biblischen Stadt im Heiligen Land. Während seiner Untersuchung entdeckt er eine 1.400 Jahre alte Inschrift, die Hinweise auf den Standort der Stadt liefert, in der Jesus Wunder vollbrachte.
