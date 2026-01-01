Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 4vom 25.01.2026
45 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Josh Gates sucht nach einer verlorenen biblischen Stadt im Heiligen Land. Während seiner Untersuchung entdeckt er eine 1.400 Jahre alte Inschrift, die Hinweise auf den Standort der Stadt liefert, in der Jesus Wunder vollbrachte.

