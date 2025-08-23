Alles Aufschreiben und die FolgenJetzt kostenlos streamen
Extended Family
Folge 11: Alles Aufschreiben und die Folgen
21 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12
Jim lernt im Supermarkt die attraktive Kristin kennen. Um sie zu beeindrucken, gibt er vor, Yoga zu lieben. Als das erste Date ansteht, droht seine kleine Lüge allerdings aufzufliegen. Kurzerhand bittet er seine Ex-Frau Julia um Hilfe, ihm die ein oder andere Yoga-Stellung zu zeigen. Julia willigt zähneknirschend ein, da sie sich während ihrer Ehe immer gewünscht hat, mit ihm Yoga zu machen.
