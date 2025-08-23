Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Extended Family

Alles Aufschreiben und die Folgen

ProSiebenStaffel 1Folge 11vom 23.08.2025
Alles Aufschreiben und die Folgen

Alles Aufschreiben und die FolgenJetzt kostenlos streamen

Extended Family

Folge 11: Alles Aufschreiben und die Folgen

21 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12

Jim lernt im Supermarkt die attraktive Kristin kennen. Um sie zu beeindrucken, gibt er vor, Yoga zu lieben. Als das erste Date ansteht, droht seine kleine Lüge allerdings aufzufliegen. Kurzerhand bittet er seine Ex-Frau Julia um Hilfe, ihm die ein oder andere Yoga-Stellung zu zeigen. Julia willigt zähneknirschend ein, da sie sich während ihrer Ehe immer gewünscht hat, mit ihm Yoga zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Extended Family
ProSieben
Extended Family

Extended Family

Alle 1 Staffeln und Folgen