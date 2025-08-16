Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 9vom 16.08.2025
21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Petey möchte seine Tochter Denise auf Graces Schule unterbringen. Um seinem Freund zu helfen, soll Jim ein Empfehlungsschreiben verfassen. Da er das vergisst, springt seine Ex-Frau Julia ein - mit ungeahnten Folgen. Sie setzt ihren guten Ruf aufs Spiel, um dem Mädchen einen Platz in der angesehenen Schule zu sichern. Doch die vermeintliche Wohltat entpuppt sich als Bumerang, denn Denise stellt die Schule auf den Kopf und ruiniert somit Julias Ansehen vollends.

