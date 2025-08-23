Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 12vom 23.08.2025
21 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12

Trey darf am diesjährigen Saint Patrick's Day zum ersten Mal die Benefizgala der Boston Celtics austragen und möchte jedes noch so dümmliche Klischee über die "Irish Americans" auffahren. Das kann Jim nicht auf sich sitzen lassen, denn er ist sehr stolz auf seine irischen Wurzeln. Julia weiß um die kulturelle Sensibilität ihres Ex-Mannes und arrangiert, dass er Treys Veranstaltung gestalten darf. Ob das aber eine so gute Idee ist?

ProSieben
