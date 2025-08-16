Zum Inhalt springenBarrierefrei
Extended Family

Zocken und die Folgen

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 16.08.2025
Zocken und die Folgen

Folge 3: Zocken und die Folgen

21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Während Julia und Trey auf Geschäftsreise sind, kümmert sich Jim um die Kinder. Als Grace beim Mathetest kläglich versagt und Jimmy jr. spielsüchtig wird, klagt er seiner Ex-Frau sein Leid. Trey greift kurzerhand ein und bringt die Kinder zu seinem ehemaligen Universitätsprofessor. Der Schuss geht allerdings nach hinten los: Statt Inspiration zu fördern, erweckt dieser fanatischen Umweltschutz.

