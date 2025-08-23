Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 13vom 23.08.2025
21 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12

Julia und Trey wollen vor ihrer Hochzeit mit einem offiziellen Ehevorbereitungskurs der katholischen Kirche ihre Beziehung testen. Da die Kirche Scheidungen ablehnt, dürfen die beiden einen solchen Kurs nicht besuchen. Um Julia und Trey einen Gefallen zu tun, bietet sich schließlich Jim an, als Kursleiter einzuspringen. Der Test wird jedoch zur Zerreißprobe für das zukünftige Ehepaar ...

