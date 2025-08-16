Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Extended Family

Übernachtungsgäste und die Folgen

ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 16.08.2025
Übernachtungsgäste und die Folgen

Übernachtungsgäste und die FolgenJetzt kostenlos streamen

Extended Family

Folge 7: Übernachtungsgäste und die Folgen

21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Graces beste Freundin Katie übernachtet bei den Kearneys. Sie hat schrecklichen Liebeskummer, weil ihr Freund Derek per SMS Schluss gemacht hat. Nachdem Katie eingeschlafen ist, verschafft sich Derek durch eine waghalsige Aktion Zugang zum Balkon der Kearneys und gesteht Grace seine Liebe. Hin- und hergerissen sucht sie Rat bei ihrem Vater Jim, da ihre Mutter aufgrund eines Arbeitsnotfalls nicht erreichbar ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Extended Family
ProSieben
Extended Family

Extended Family

Alle 1 Staffeln und Folgen